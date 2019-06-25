Появились подробности о задержании отравителя газировкой

МВД подтвердило информацию о задержании подозреваемого в отравлении людей в центре Москвы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как рассказала говорится официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержан подозреваемый в совершении нескольких эпизодов хищения имущества у малознакомых граждан на территории Хохловской площади.

Ранее сообщалось о задержании мужчины, подозреваемого в отравлении людей газировкой в центре Москвы.