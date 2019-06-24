Мужчина поймал на лету выпавшего из окна ребенка

В Китае мужчина поймал на лету ребенка, который выпал из окна третьего этажа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, рабочий местного отдела электроснабжения Чэнь Хао шел по улице и увидел мальчика, который сидел на подоконнике и плакал.

Чнь Хао попросил ребенка не двигаться, однако вскоре тот выпал из окна.

Увидев это, мужчина подбежал к зданию и сумел поймать ребенка.

Уточняется, что вскоре домой вернулась мать, которая отвезла мальчика в больницу.

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