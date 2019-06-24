Останки более 400 расстрелянных в годы войны нашли под Новгородом
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В Новгородской области у деревни Жестяная Горка на месте массовых расстрелов в годы Великой Отечественной войны были обнаружены останки более 400 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.
Как отмечается, в земле с убитыми были найдены их личные вещи — зеркальца, пуговицы, фрагменты одежды.
Однако, уточнили в пресс-службе, пока не были обнаружены предметы, которые бы позволили идентифицировать личность кого-либо из погибших.
Согласно заявлению СКР, после окончания раскопок будет поставлен мемориал в память новгородцам, которые погибли в годы оккупации.
Ранее сообщалось, что останки более тысячи узников гетто обнаружили в Бресте.