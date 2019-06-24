Останки более 400 расстрелянных в годы войны нашли под Новгородом

В Новгородской области у деревни Жестяная Горка на месте массовых расстрелов в годы Великой Отечественной войны были обнаружены останки более 400 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.

Как отмечается, в земле с убитыми были найдены их личные вещи — зеркальца, пуговицы, фрагменты одежды.

Однако, уточнили в пресс-службе, пока не были обнаружены предметы, которые бы позволили идентифицировать личность кого-либо из погибших.

Согласно заявлению СКР, после окончания раскопок будет поставлен мемориал в память новгородцам, которые погибли в годы оккупации.

Ранее сообщалось, что останки более тысячи узников гетто обнаружили в Бресте.