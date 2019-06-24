В Совфеде одобрили введение предмета «Семьеведение» в школах

Член социального комитета Совфеда Елена Попова заявила, что в российских школах необходимо ввести новый предмет под названием «Семьеведение», который бы обучал учащихся общению в семье. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, уполномоченные по правам ребенка из разных регионов страны выступили за введение предмета в школе, который, по их мнению, был бы полезен, как младшеклассникам, так и старшеклассникам.

Уточняется, что «Семьеведение» планируют ввести в качестве факультатива. Предмет должен помочь детям научиться выстраивать взаимоотношения с членами семьи и помогать справляться с конфликтными ситуациями.

Попова добавила, что вскоре проработанный проект может быть направлен в Минпросвещения.

Ранее сообщалось, что в российских школах появится новый предмет.