В Совфеде одобрили введение предмета «Семьеведение» в школах
Член социального комитета Совфеда Елена Попова заявила, что в российских школах необходимо ввести новый предмет под названием «Семьеведение», который бы обучал учащихся общению в семье. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, уполномоченные по правам ребенка из разных регионов страны выступили за введение предмета в школе, который, по их мнению, был бы полезен, как младшеклассникам, так и старшеклассникам.
Уточняется, что «Семьеведение» планируют ввести в качестве факультатива. Предмет должен помочь детям научиться выстраивать взаимоотношения с членами семьи и помогать справляться с конфликтными ситуациями.
Попова добавила, что вскоре проработанный проект может быть направлен в Минпросвещения.
Ранее сообщалось, что в российских школах появится новый предмет.