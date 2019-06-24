В водопроводной воде на Сахалине нашли гепатит

Мэр города Охе на севере Сахалина Сергей Гусев проинформировал об обнаружении в водопроводной воде вируса гепатита А, передает РИА «Новости».

Как отмечается, две из четырех взятых проб оказались положительными.

«Вирус гепатита А обнаружен в пробах воды в многоквартирном доме на ул. Дзержинского и из крана в туалете городского бассейна «Дельфин», — сказал Гусев.

Он добавил, что в городе проведут меры по промывке водопровода, жители получат вакцину. Одна семья из трех человек была госпитализирована.

Ранее сообщалось, что число заразившихся гепатитом С детей в онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы составляет более 100.