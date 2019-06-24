Уснувшую пассажирку забыли в самолете после посадки

Экипаж одного из самолетов Air Canada после приземления забыл одного из пассажиров в салоне. Об этом сообщает Sky News.

Как отмечается, Тиффани Адамс заснула во время перелета в Торонто, а проснулась в «холодном, темном» самолете и обнаружила, что находится на борту одна. Женщина попыталась дозвониться подруге, но телефон разрядился, а электричества в лайнере не было. Пассажирка нашла фонарик и попыталась с его помощью подать сигнал о помощи. Вскоре ей удалось открыть дверь, но она боялась прыгать с большого расстояния. Она заметила члена команды и обратилась к нему за помощью.

В компании заявили, что обеспокоены инцидентом и проведут расследование. По словам женщины, после произошедшего у нее проблемы со сном.

Ранее сообщалось, что истребители вылетели на перехват самолета в Лондоне из-за дебошира.