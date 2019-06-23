Раскрыты детали ликвидации боевика у резиденции Кадырова

<img src="//img.gazeta.ru/files3/113/12437113/upload-00-pic905-895x505-6488.jpg">

В Росгвардии по Чеченской республике рассказали, что 23 июня произошло в Грозном и, как удалось ликвидировать злоумышленника, напавшего на сотрудника ДПС. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, росгвардеец возвращался домой после службы и увидел, что мужчина нападает с ножом и ружьем на сотрудника ДПС. Тогда он поразил нападавшего.

«Сотрудник Росгвардии, увидев происходящее, поразил из огнестрельного оружия злоумышленника, и был ранен нападавшим», — отметили в ведомстве.

Также уточняется, что в результате инцидента больше никто не пострадал.

Ранее стала известна личность устроившего перестрелку у резиденции Кадырова.