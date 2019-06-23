Уехавшие в Грузию сыграть свадьбу россияне не смогли вернуться

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Пара из Челябинска улетела в Грузию, чтобы сыграть свадьбу, и теперь не может вернуться на родину из-за отмены авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщает Znak.

Как отмечается, пара улетела в Батуми, заплатив за два билета 20 тыс. руб и еще 1,5 тыс. — за билет для кошки. Они планировали пробыть в Грузии до 25 августа.

По словам невесты, для родственников авиабилеты были куплены заранее.

Однако, добавила она, после случившихся протестов в стране билеты пришлось срочно менять.

Невеста уточнила, сначала стоимость авиабилетов выросла до 36 тыс. руб без учета багажа. Однако сейчас билетов вовсе нет.

Она добавила, что теперь они могут вернуться в Россию либо на самолете через другие страны, либо на пароме Батуми — Сочи.

Ранее сообщалось, что авиакомпаниям Грузии запретили летать в Россию.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП российский депутат Госдумы Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.