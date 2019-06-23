Грузинские кинотеатры объявили бойкот русскоговорящим зрителям

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В Грузии семь кинотеатров Cavea приостановили показ русскоязычных сеансов, а именно — фильмов с русским переводом. Об этом сообщает Грузия Online.

Согласно заявлению Cavea, данное решение было принято в знак солидарности к протестующим в Грузии.

При этом в компании не сказали, как долго в кинотеатрах не будут показываться русскоязычные сеансы, и будут ли они возобновлены вообще.

Как отмечается, Cavea является крупнейшей грузинской сетью кинотеатров.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

Ранее патриарх Грузии сделал заявление насчет антироссийских протестов.