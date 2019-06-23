Готовившего «коктейли Молотова» для антироссийских протестов в Грузии арестовали

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В Грузии суд избрал меру пресечения в отношении 70-летнего мужчины, который приготовил «коктейли Молотова», чтобы использовать их в ходе протестов в Тбилиси. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отмечается, мужчину арестовали. Причем 13 августа состоится следующее судебное заседание по его делу.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в ходе протестов, проходящих в грузинской столице 20-21 июня.

Задержанный изготовил 12 бутылок «коктейля Молотова».

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

Ранее сообщалось, что более 300 человек задержали в ходе протестов в Грузии.