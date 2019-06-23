Мэрия Тбилиси украла аппаратуру для антироссийского митинга

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Один из организаторов протестных акций в Тбилиси Георгий Нониашвили рассказал, что мэрия грузинской столицы похитила выставленную перед зданием парламента сцену и аппаратуру. Об этом сообщает Грузия Online.

По его словам, сначала сказали, что Служба по очистке ошиблась и аппаратура будет возвращена.

«За тем же сказали, что все складировано и если нам нужно, мы можем забрать», — сказал Нониашвили.

Он добавил, что организаторы просят вернуть все украденное.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

Ранее грузинский президент Саломе Зурабишвили сказала, что антироссийские настроения на территории страны не должны оказывать влияние на желание россиян приезжать.