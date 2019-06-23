Путин стал рекордсменом ЕГЭ в Томской области
В Томской области однофамилец президента России Александр Путин смог получить максимальные оценки на ЕГЭ — в каждой из трех дисциплин он набрал 100 баллов. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Отмечается, что данный результат является лучшим в регионе. Путин закончил Северскую гимназию и сдавал ЕГЭ по русскому, физике и математике. Он также является призером олимпиад. Школьник собирается поступать в МФТИ.
Ранее сообщалось, что стали известны результаты ЕГЭ получивших ноль из-за ручки школьников.