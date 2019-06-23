Москалькова возмутилась нарушением прав россиян в Грузии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/465/8192465/1018375328-pic905-895x505-18685.jpg">

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к своей коллеге в Грузии Нино Ломджарии и призвала ее содействовать соблюдению прав и свобод россиян на грузинской территории. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам омбудсмена России, события в Тбилиси вызывают озабоченность. Она напомнила о нападении на съемочную группу одного из российских телеканалов и отношении к российской делегации во главе с депутатом Сергеем Гавриловым.

«Подобные нарушения прав человека недопустимы в обществе, намеренном уважать и защищать общечеловеческие ценности, закрепленные во Всемирной декларации прав человека», — заявила Москалькова.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что антироссийские политические волнения в стране не должны влиять на желание российских туристов приезжать в Грузию.