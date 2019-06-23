Массовой дракой родителей и школьников закончился выпускной на Украине

На Украине во время празднования школьного выпускного произошла массовая драка, сообщает Kherson.net.

Как отмечается, инцидент произошел в кафе между городом Таврийском и селом Малокаховка Каховского района. В компании употребляли спиртные напитки. Ночью между выпускниками произошел конфликт, в ходе которого двое из них обратились за помощью к друзьям, а их противников поддержали родители.

Уточняется, что в драке участвовали около 15 человек.

«Двум из них — 17-летнему выпускнику и его отцу потребовалась медицинская помощь», — говорится в сообщении.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что произошла массовая драка между двумя группами молодых призывников в Тукаевском районе Татарстана.