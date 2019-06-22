В России переживают о судьбе грузинских вин

Глава союза виноградарей и виноделов Леонид Попович заявил, что вино российского производства с легкостью затмит грузинские вина. Об этом он сказал радиостанции «Говорит Москва».

Попович подчеркнул, что лучше бы россиян не лишать грузинских вин, но, если это произойдет, то спрос на российские вина только возрастет.

«Немножко уменьшится конкуренция, будут покупать больше российское вино, оно легко заместит грузинское вино», — добавил Попович.

Заключая, он сказал, что российские вина ничуть не хуже грузинских.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что обеспокоен событиями, которые в настоящее время происходят в Грузии и напомнил грузинам, что «до Тбилиси всего 200 км».

В Грузии 20 июня начались антироссийские протесты. Накануне стало известно, что власти РФ запретили авиаперевозки в эту страну российским авиакомпаниям с 8 июля.