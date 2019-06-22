Украинцы рассказали о своем отношении к русскому языку

Жители Украины признались, что используют русский язык почти также часто, как и украинский. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного TNS.

Уточняется, что в опросе поучаствовала тысяча жителей Украины в возрасте 18-55 лет.

Выяснилось, что украинцы дома при общении используют два языка, то есть около 49% из респондентов говорят на русском, а остальные на украинском. Кроме того, украинцы предпочитают общаться на русском языке с друзьями и в кругу близких, а также в Сети. Как правило, на украинском жители страны говорят на работе или в учебных заведениях.

Стоит отметить, что 63% опрошенных считают украинских язык родным и только 35% считают таковым русский язык.

Ранее появился рейтинг популярности президента Украины Владимира Зеленского в стране.