Центр Парижа охватил пожар, десятки раненых

Пожар начался рано утром в субботу, 22 июня, в центре Парижа. Об этом пишет Le Parisien со ссылкой на источники.

Уточняется, что огонь окутал многоквартирный дом, построенный в 1970-1980 годах. Пожар очень быстро распространился по лестничной клетке.

По последним данным, в результате случившегося погибли три человека, в 28 — получили ранения.

Причины этого пожара пока неизвестны.

В настоящее время на месте работают около 200 пожарных, которые провели уже 15 спасательных операций. Но сильный пожар все еще не потушен полностью.