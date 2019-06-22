За взятку в 73 млн руб. арестован герой главного мусорного скандала последних лет

Басманный суд Москвы заключил под стражу главу Пушкинского района Подмосковья Евгения Жиркова, сообщает РИА «Новости».

Следствие полагает, что его подкупили недвижимость в тысячу квадратный метров. Преступление относится к периоду, когда Жирков был главой Балашихи — в 2015 году, когда он, как утверждается, получил от застройщика нежилые помещения в строящемся многоквартирном доме.

Теперь он может получить до 15 лет колонии и штраф.

Жирков с 2014 по 2017 год возглавлял Балашиху, где на посту главы округа стал участником первого крупного мусорного скандала в России. Жители округа пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на свалку «Кучино», после чего ее закрыли, а Жирков ушел с поста. С 2019 года он стал главой пушкинского района.