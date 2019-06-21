Суд снова арестовал экс-главу Раменского по обвинению в убийстве любовницы

Глава Раменского района области Андрей Кулаков и Евгения Исаенкова
Коллаж «Газета.Ru»

Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу подмосковного Раменского Андрея Кулакова, сообщает ТАСС.

Его обвиняемого в убийстве общественницы Евгении Исаенковой.

Ранее Мосгорсуд отменил постановление об Кулакова.

Бывший глава Раменского района Андрей Кулаков, обвиняемый в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, впервые дал интервью.

Он заявил, что в момент убийства был с женой и ребенком. Комментируя убийство, Кулаков заявил, что, «учитывая характер Евгении, произойти могло что угодно».