10-месячный ребенок получил тяжелые травмы в ДТП

В Тверской области произошло ДТП. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления ГИБДД УМВД России по области.

По его словам, в ходе аварии пострадали восемь человек, среди них — десятимесячный ребенок.

Он уточнил, что ребенок получил тяжелые травмы. Здоровью остальных на данный момент ничто не угрожает.

Как отмечается, машина съехала в кювет, а после наехала на мачту электроосвещения.

По предварительным данным, причиной аварии стало утомленное состояние водителя.

Ранее сообщалось, что автомобиль наехал на детей на остановке.