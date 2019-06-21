Десять человек погибли при взрыве в мечети в Ираке
В иракской столице Багдад в мечети произошел взрыв. Об этом сообщает BaghdadToday со ссылкой на источник в органах безопасности.
Как отмечается, террорист вошел в мечеть и привел в действие «пояс смертника».
В результате произошедшего погибли 10 человек, еще 30 — получили ранения.
Уточняется, что именно по пятницам мечеть посещают больше всего верующих.
На настоящий момент службы безопасности оцепили место происшествия.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел в мечети в Афганистане.