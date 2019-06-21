ФСБ разоблачила группу исламистов в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии ФСБ разоблачила группу сторонников экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на центр общественных связей службы.

Как отмечается, в операции также приняли участие МВД и Росгвардия.

В ходе операции были задержаны 12 человек. Причем один из них — в Москве.

Уточняется, что члены данной группы распространяли идеи радикального ислама, а также вынашивали намерение по созданию в этом регионе государства с шариатской формой правления.

Сотрудники ФСБ изъяли у исламистов огнестрельное оружие, боеприпасы и экстремистскую литературу.

Ранее сообщалось, что в Крыму пришли с обысками к исламистам из «Хизб ут-Тахрир».

«Ат-Такфир Валь-Хиджра» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.