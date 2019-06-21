Россиянка зарезала любовника во время шинковки капусты

В Татарстане в Набережных Челнах девушка убила своего 33-летнего любовника во время шинковки капусты. Об этом сообщает Kazanfirst.

Как отмечается, между 29-летней девушкой, которая была пьяна, и ее сожителем завязалась ссора, когда она нарезала капусту.

Уточняется, что, разозлившись, девушка пырнула любовника. Вскоре он скончался от полученной раны.

На настоящий момент она задержана, и против нее возбудили дело по статье «Убийство».

Ранее сообщалось, что россиянка зарезала мужчину из-за замечания о мусоре.