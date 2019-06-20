Стали известны обстоятельства смерти годовалой девочки после приезда скорой в Москве

Следственный комитет Москвы в рамках расследования установил, что мать годовалой девочки, которая скончалась в столице после приезда скорой, сама отказалась от госпитализации ребенка. Об этом сообщает Вести.ру.

Столичный департамент здравоохранения заявил, что вечером 15 июня работники скорой помощи посетили девочку. После обнаружения у нее ветряной оспы медики предложили госпитализировать ребенка. Однако мать оформила письменный отказ.

Отмечается, что скорая приезжала к больному ребенку дважды. Второй раз наряд скорой прибыл на вызов, в котором сообщалось, что годовалая девочка находилась без сознания и не могла самостоятельно дышать. Реанимационные действия сотрудников скорой не спасли ребенка.

В рамках расследования было возбуждено уголовное дело. Работники СК опрашивают медиков. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза.

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