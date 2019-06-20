У женщины выросла аномально большая грудь

В Таиланде у женщины выросла грудь аномальных размеров, сообщает Daily Mail.

Жительница одной из деревень провинции Пхитсанулок 46-летняя Лам Пхраи Си Нуан заметила, что три года назад у нее началась увеличиваться грудь. В последние 9 месяцев рост груди ускорился в несколько раз.

Женщина страдает от сильных болей в спине, шее и плечах. Нуан не может передвигаться без костылей. Ей приходится обматывать грудь куском ткани, который она завязывает на шее.

Медики не могут предложить никакие лечение женщине, так как не знают диагноз. Однако доктора уверены, что у больной нет раковых опухолей.

Нуан будет обследоваться в очередной раз в июле, однако женщина переживает, что не сможет заплатить за прием – она и ее муж безработные.

Ранее модель заявила о тяжелой жизни из-за большой груди.