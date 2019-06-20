Отрубленные головы двух крокодилов нашли в российском городе

Головы двух крокодилов нашли во дворе многоквартирных жилых домов в Симферополе, передает РИА «Новости».

На место прибыли сотрудники государственного комитета ветеринарии Крыма, которые забрали головы и уничтожили. На месте провели дезинфекцию.

«Головы крокодилов были собраны в специализированный контейнер и на специальном транспорте доставлены для последующего уничтожения путем сжигания», — сообщили сотрудники.

В ведомстве сообщили, что передано обращение в прокуратуру по факту жестокого обращения с животными.

Ранее сообщалось, что российское правительство хочет запретить россиянам держать дома ряд диких животных, в том числе крокодилов.