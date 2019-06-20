В Москве в четверг ожидается до +30°С

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В столице в четверг, 20 июня, ожидается до +30°С.

По данным Гидрометцентра, температура в городе составит от +28°С до +30°С.

Днем будет переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.