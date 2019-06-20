WP узнала о связи бойфренда Бутиной с замгоссекретаря США
Замгоссекретаря США Андреа Томпсон состояла в дружеских отношениях с экс-бойфрендом россиянки Марии Бутиной. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, речь идет о консультанте республиканской партии Поле Эриксоне.
Как отмечается, Томпсон не рассказывала в Госдепе и конгрессе о своей дружбе с Эриксоном.
При этом в 2017 году Эриксон присутствовал на свадьбе Томпсон и Дэвида Джиллиана.
Ранее стало известно, кто представит интересы Бутиной на апелляции в суде.