WP узнала о связи бойфренда Бутиной с замгоссекретаря США

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Замгоссекретаря США Андреа Томпсон состояла в дружеских отношениях с экс-бойфрендом россиянки Марии Бутиной. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет о консультанте республиканской партии Поле Эриксоне.

Как отмечается, Томпсон не рассказывала в Госдепе и конгрессе о своей дружбе с Эриксоном.

При этом в 2017 году Эриксон присутствовал на свадьбе Томпсон и Дэвида Джиллиана.

Ранее стало известно, кто представит интересы Бутиной на апелляции в суде.