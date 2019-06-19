Колумнист «Газеты.Ru» Соловей ушел из МГИМО по политическим причинам

Колумнист «Газеты.Ru», политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию. Об этом он написал в фейсбуке.

Соловей рассказал, что проработал в университете 11 лет.

«По политическим причинам институт более не желает иметь со мной никаких дел. Я с пониманием отношусь к этому нежеланию», — написал он.

Политолог добавил, что будет признателен, если впредь его не станут ассоциировать с МГИМО.

Он также признался, что ему обидно прекращать регулярное общение со студентами.

Валерий Сооловей добавил, что в ближайшее время по заказу крупного европейского издательства начнет писать книгу.