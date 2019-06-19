Пассажиров самолета выгнали из-за смертельного заболевания

Туриста из Великобритании высадили с рейса авиакомпании Turkish Airlines из-за смертельной аллергии на орехи, сообщает газета The Sun.

Джош Сильвер должен был вернуться с отдыха в Анталии вместе с подругой Флавией Иванаж.

Во время регистрации на рейс Джош Сильвер предупредил представителей авиакомпании, что у него есть смертельная аллергия на орехи, однако она проявляется только при употреблении этих продуктов. Его пропустили на рейс, однако незадолго до вылета бортпроводник сообщил, что ему придется покинуть рейс.

Сильвер отказался выходить из самолета. Тогда появились вооруженные сотрудники турецкой полиции, отняли у пары паспорта и вывели из авиалайнера.

Пострадавший считает это дискриминацией..

По словам представителя Turkish Airlines, каждый пассажир должен заранее предупреждать о наличии любой аллергии.

Ранее женщину высадили из самолета за попытку пронести на борт белку-компаньона.