Запрет приносить свои свечи в храм прокомментировали в РПЦ

Пермская епархия РПЦ оценивает инцидент в храме, когда служительница запретила ставить свечи купленные не в храме, как провокацию, сообщает РИА «Новости».

Посетительница храма святого апостола Андрея Первозванного в Перми пожаловалась в социальной сети «ВКонтакте», что ей запретили ставить свечи, купленные не в этом храме. Предлогом для отказа послужило якобы то, что они коптят. Служительница храма объяснила это тем, что «не поможет... и ничего хорошего не получится».

По словам секретаря епархии Андрея Литкова, прихожанки вообще не было в храме. Вместо нее в церковь пришло два молодых человека, с целью устроить провокацию и поднять шум.

Литков отметил, что продажа свечей — «это малая жертва богу на содержание его храма», так как церковь живет на пожертвование. РПЦ не поощряет свечи, а тем более парафиновые, которые люди приносят с собой. От этого коптятся стены храма.

Ранее сообщалось, что екатеринбургская епархия пожаловалась на нехватку храмов.