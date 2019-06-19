Новая форма терроризма появилась в России

Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков рассказал о появлении новой формы терроризма. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что попытки нападения на береговую инфраструктуру, в которых принимают участие пловцы-диверсанты, минирующие порты и захватывающие корабли, считаются новым видом террористических атак.

Коков добавил, что такие нападению в основном осуществляются на танкеры и газовозы.

Заместитель секретаря Совбеза отметил, что пловцы, которые принимают участие в атаках на морские порты, проходят специальную подготовку в соответствующих центрах.

Заявление было сделано в рамках уфимской Х международной встрече высоких представителей, которые курируют вопросы безопасности.

Ранее сообщалось, что массовые обыски по финансированию терроризма прошли в России.