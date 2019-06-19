Сенсационные подробности по делу Голунова опубликовали СМИ

Полковник ФСБ из расследования Ивана Голунова и его помощник подполковник Марат Медоев оказались соседями. Об этом сообщает телеграм-канал база.

Элитная недвижимость — трехэтажные особняки находятся в Подмосковье на берегу Истринского водохранилища.

Их соседкой также является родственница высокопоставленного похоронного чиновника.

Именно эта информация якобы содержалась в расследовании Голунова.

Ранее экс-помощник министра обороны России Игорь Медоев опроверг причастность себя и своего сына к незаконному уголовному преследованию журналиста Ивана Голунова.