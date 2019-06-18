Обозленные пенсионеры загнали мошенника в клетку

В Басманном суде Москвы предполагаемый мошенник изъявил желание находиться в клетке во время судебного разбирательства, чтобы спрятаться от разгневанных пенсионеров. Об этом сообщает РИА «Новости».

На скамье подсудимых оказался мужчина по фамилии Буланов. По данным следствия, он обманул около ста пенсионеров, которые присутствовали на прошедшем сегодня заседании.

«Он начал процесс с того, что попросил, чтобы его поместили в клетку. Он испугался», — заявили в суде.

Поместили ли на самом деле гражданина в клетку, Вырышева не рассказала.

Осенью группа депутатов Госдумы внесла законопроект, который запретит сажать подследственных и подсудимых на заседаниях суда в клетки.