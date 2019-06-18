Цунами накрывает Японию

Reuters

На севере Японии сейсмологи зафиксировали небольшую волну цунами после землетрясения сообщает РИА «Новости».

Возможная высота цунами не сообщается. Власти советуют жителям прибрежных районов держаться вдали от берега.

Ранее после землетрясения магнитудой 6,5 в Японии объявили угрозу цунами.