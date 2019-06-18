Умерла самая старая жительница Европы

Самая старая жительница Европы умерла в возрасте 116 лет, сообщает Mirror.

Мария Джузеппа Робуччи из города Поджо-Империале в Италии родилась в 1903 году. В 25 лет она вышла замуж и родила пятерых детей – троих сыновей и двух дочерей. Ее муж умер в 1985.

Она стала третей итальянкой в истории, которая достигла такого возраста.

Свое долголетие Робуччи связывала со здоровым образом жизни и верой в бога. По ее словам, нужно есть мало и только здоровую пищу, а также не пить ни капли вина и не курить ни одной сигареты.

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