Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство России.
Как отмечается, между гражданами России и Грузии произошла ссора и массовая потасовка, в ходе которой было использовано холодное и огнестрельное оружие.
Уточняется, что жизни россиянина ничего не угрожает. При этом один гражданин Грузии получил огнестрельное ранение и скончался.
На настоящий момент местная полиция проводит следственные действия, пытаясь выяснить все обстоятельства произошедшего.
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