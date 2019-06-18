Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле

В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство России.

Как отмечается, между гражданами России и Грузии произошла ссора и массовая потасовка, в ходе которой было использовано холодное и огнестрельное оружие.

Уточняется, что жизни россиянина ничего не угрожает. При этом один гражданин Грузии получил огнестрельное ранение и скончался.

На настоящий момент местная полиция проводит следственные действия, пытаясь выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что пьяные подростки устроили драку в ТЦ.