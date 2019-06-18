Тело пропавшего фокусника выловили из реки

Тело популярного иллюзиониста в Индии Чанчала Лахири вытащили из воды вблизи моста Ховры. Об этом сообщает The Times of India.

Доследственная проверка установила, что фокусник совершил несколько ошибок при выполнении трюка. Иллюзионист должен был выплыть из воды после того, как его бросили в реку в оковах в ящике, однако он был одет в громоздкую одежду, которая затруднила выполнение трюка.

Брат Лахири опознал его тело.

Ранее сообщалось, что иллюзионист пропал при попытке порвать оковы под водой.