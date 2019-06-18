КС запретил отказывать в митинге за не указанные меры безопасности

Конституционный суд России запретил властям отказывать в проведении публичных мероприятий из-за того, что их организаторы не определили методы обеспечения порядка, передает РИА «Новости».

В материалах суда отмечается, что если, по мнению властей, указанные в заявке меры не отвечают требованиям законодательства, это не может освобождать от рассмотрения уведомления организаторов.

По результатам рассмотрения он все равно обязан направить организатору предложения об изменении мер обеспечения порядка. В случае же принятия этих мер власти не должны препятствовать проведению мероприятия.