В России предложили сажать в тюрьму за домогательства

Депутат Госдумы Руслан Бальбек разработал законопроект о наказании за домогательства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно его проекту, наказание за домогательства приравнивается к изнасилованию и предусматривает тюремное заключение сроком на шесть лет.

По его словам, парадокс заключается в том, что изнасилование считается преступлением, а домогательства — нет.

«Если приставали на улице, грязно домогались — то, получается, преступления не было. А то, что жертве нанесена психологическая травма, — остается за скобками», — подчеркнул Бальбек.

Он добавил, что особе внимание в своем законопроекте он уделит проявлению харассмента в отношении несовершеннолетних.

Он уточнил, что домогательства будут считаться преступлением средней степени тяжести.

«Думаю, что женское население страны согласится с моими доводами», — заключил Бальбек.