Оскверненные могилы британцев в Крыму возмутили Лондон

Могилы в британцев Крыму осквернены, захвачены и забыты, приводит «ИноСМИ» статью в журнале Times.

В материале отмечается, что британцы гибли в Крыму от болезней и холода в ходе первой в мировой истории окопной войны, который считается предтечей Первой мировой. Борьба за территории развернулась между Россией, Османской империей и Великобританией.

23 тысячи британских солдат похоронены в Крыму в долине Кэткарт между Балаклавой и Севастополем.

В 1956 году, после того, как Крым был дарован Украине, викторианские и готические надгробия были выкорчеваны, часть кладбища было отдано под дачи. Некоторые использовали надгробия в качестве садовых украшений.

В 2003 году усилиями британского посольства был установлен новый обелиск. До 2014 года за захоронением ухаживал фонд, созданного потомками погибших, но из-за санкций его деятельность пришлось прекратить. В настоящее время за памятником присматривают местные жители.