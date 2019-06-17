Обнаружена незамеченная деталь в отчете о крушении SSJ-100

Эксперт обнаружил «незамеченную», но важную деталь в отчете МАК о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, передает ФАН.

Он обратил внимание, что быстрое распространение огня внутри салона, а также сильнейшее заполнение салона дымом могло произойти из-за открытой задней двери пассажирской кабины.

По его словам, дверь распахнул бортпроводник, пытаясь вывести наружу пассажиров. Это, по его мнению, катастрофически усугубило ситуацию на борту.

Ранее стало известно, что пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы.

В мае во время экстренной посадки загорелся следовавший рейсом Москва — Мурманск SSJ-100. Из 78 человек на борту выжили 37.