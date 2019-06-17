Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов

Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает «Интерфакс».

Как сообщил информированный источник, причиной отстранения стал стресс.

«Пока командир и второй пилот не поднимаются в небо и не выполняют полеты. Они испытали сильный стресс», — сказал источник.

Отмечается, что отстранение является предписанием врачей, пилотам предстоит пройти курс лечения.

Ранее сообщалось, что пилоты SSJ 100 продолжили снижение после срабатывания сигнализации о сдвиге ветра.

В мае произошла катастрофа с участием лайнера: во время экстренной посадки загорелся следовавший рейсом Москва — Мурманск SSJ-100. Из 78 человек на борту выжили 37.