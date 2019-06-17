Цех с матрасами загорелся в Ростовской области

Источник в ГУМЧС России по региону рассказал, что в городе Азове Ростовской области горит цех по производству матрасов, передает РИА «Новости».

Уточняется, что пожар окутал здание на улице Победы.

По данным МЧС, в настоящее время пламенем охвачен второй этаж двухэтажного здания.

«Площадь — 3000 кв. м.», — добавил источник.

В настоящее время с огнем сражаются 65 человек и 20 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что завод по производству туалетной бумаги загорелся в Днепре.