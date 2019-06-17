В Крыму отреагировали желание бывших крымчан стать гражданами РФ

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе прокомментировал желание граждан Украины, родившихся в Крыму, получить российские паспорта. Об этом сообщает РИА «Новости»

Он назвал это «осознанным и закономерным» решением. По его мнению, люди, способные сравнить положение дел в России и на Украине, принимают такие решения. Он призвал не затягивать с предоставлением бывшим крымчанам гражданства России.

Ранее сообщалось, что бывшие жители Крыма и Севастополя, граждане Украины, подали заявления на получение паспортов РФ по упрощенной схеме.