«Город бесов» ликвидировали перед Екатеринбургом

Дорожный знак с надписью «Город бесов» перед въездом в Екатеринбург демонтировали по требованию автоинспекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.

Как отмечается, неизвестные установили этот знак на въезде в город. Кроме того, по словам очевидцев, наклейки с такой надписью замечены и на остановках общественного транспорта в Екатеринбурге.

В настоящее время знака «Город бесов» перед Екатеринбургом уже нет.

В ГИБДД напомнили, что за самовольную установку дорожных знаков предусматривается штраф до 10 ты. рублей.