Более 100 населенных пунктов на Украине остались без света

Жители свыше 100 населенных пунктов в трех областях Украины остались без электричества. Об этом сообщили в госслужбе страны по ЧС (ГСЧС).

Как отмечается, свет погас в украинских домах в ночь с 16 на 17 июня в связи с непогодой. Из-за порывистого ветра с дождем и грозами в некоторых областях сработали системы защиты линий электропередачи.

В ГСЧС добавили, что без света остались жители Львовской, Закарпатской и Луганской областях.

По последним данным, в настоящее время бригада специалистов работает над восстановлением электроснабжения.

Ранее сообщалось, что свет погас в Аргентине и Уругвае.