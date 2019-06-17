Покинувшие Крым и Севастополь украинцы захотели паспорт РФ
Бывшие жители Крыма и Севастополя, граждане Украины подали заявления на получение паспортов России по упрощенной схеме. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, с соответствующими заявлениями в МВД России обратились 125 человек.
Как отмечается, рассмотрение документов и принятие решения займет до трех месяцев.
При этом пока никаких решений по этим заявлениям принято не было.
Ранее сообщалось, что жители Донбасса начали получать паспорта России.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.