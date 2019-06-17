Покинувшие Крым и Севастополь украинцы захотели паспорт РФ

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Бывшие жители Крыма и Севастополя, граждане Украины подали заявления на получение паспортов России по упрощенной схеме. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, с соответствующими заявлениями в МВД России обратились 125 человек.

Как отмечается, рассмотрение документов и принятие решения займет до трех месяцев.

При этом пока никаких решений по этим заявлениям принято не было.

Ранее сообщалось, что жители Донбасса начали получать паспорта России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.