Цыганские общины призвали уберечь от дискриминации после Чемодановки

Член Совета по правам человека при президенте Александр Брод заявил о необходимости защитить представителей цыганской общины после инцидента в пензенской Чемодановке, передает РИА «Новости».

Он заявил, что цыгане не должны столкнуться с необоснованной дискриминацией.

«Я считаю, что нужно уберечь представителей цыганской общины от возможного произвола со стороны правоохранительных органов. Все стороны должны в данной ситуации действовать строго в соответствии с законодательством», — заявил он.

По его словам, от таких криминальных историй регионы не застрахованы, ведь самое главное, чтобы они не перерастали в массовые волнения, тем более с элементами национальной розни.

Ранее сообщалось, что причиной конфликта стало то, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. По другой версии цыгане попытались изнасиловать одну из несовершеннолетних местных жительниц, в результате чего селяне решили за нее заступиться.