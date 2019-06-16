Почти 60 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали почти 60 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Согласно данным на 23.23, во Внуково задержано 25 рейсов и один отменен. В аэропорте Домодедово задержано 14 рейсов и восемь отменено.

Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали 10 рейсов.

Причины задержек в настоящее время пока неизвестны.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Ранее сообщалось, что жаркая погода, которая обычно характерна для июля, вернется в Москву с 17 июня.